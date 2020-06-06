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Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Kahramanmaraş'taki öğretmenlerle buluştu

ANKARA HABERLERİ  | 06.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

"Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışması içindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Kahramanmaraş'taki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, öğretmenler tüm öğrencilerine ulaşabilmek için ürettikleri çözümleri, ders notlarını okulda çoğaltarak evlere bıraktıklarını, bayramda çocuklara şeker ve hediyeler götürdüklerini, özel gereksinimli öğrencilerle telefonda ders yaptıklarını, kapı önü sohbetleriyle hasret giderdiklerini anlattı.

Türkiye'nin uzaktan eğitimde öğretmenlerin özverisi sayesinde önemli bir yerde olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Biz meslektaşız. Çocuklar için aynı amaca yönelik olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Selçuk, öğretmenlerle beraber bir işi yükleniyor olmak ve birlikte çocuklara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin, salgın sürecinde fayda gördükleri uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte de bazı konularda devam etmesini istemesi üzerine Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinden toplantıya katılan Leyla Çakmak, maske üretimi yapan mesai arkadaşlarıyla Bakan Selçuk'u selamladı. Bunun üzerine Bakan Selçuk, emeklerinden dolayı öğretmenlere teşekkür ederek tüm ülkenin kendileri için dua ettiğini aktardı. Selçuk, öğretmenlerin çabalarının sadece Türkiye'de değil, dünyada da yankı bulduğunu belirtti.

Edebiyat öğretmeni Ramazan Avcı da Bahattin Karakoç’un öğretmenleri anlattığı "İnsanlık Türküsü" şiirini okudu. Bakan Selçuk, Avcı'ya çocuklara verdiği emek için teşekkür etti.

Müzik öğretmeni Mahmut Kırbaş ise Abdurrahim Karakoç'un Mihriban türküsünü Bakan Selçuk'a armağan etti.
Mihriban’ın çok sevdiği bir türkü olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bu türkü bin yıl dinlense kimse bıkmaz." ifadesini kullandı.

18 yaş altı için sokağa çıkma izninde tedbirleri alarak okullarına gelen 8'inci sınıf öğrencileri de öğretmenleriyle birlikte Bakan Selçuk ile konuşmak için bilgisayar karşısına geçti. Bakan Selçuk, öğrencilere "Hayatta sizi çok güzel başarılar bekliyor." diye seslendi.

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