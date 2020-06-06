Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Kahramanmaraş'taki öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimi önümüzdeki yıllarda da Türk eğitim sisteminin olağan bir parçası olarak yapmak için yeni bir proje çalışmasının içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Kahramanmaraş'taki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, öğretmenler tüm öğrencilerine ulaşabilmek için ürettikleri çözümleri, ders notlarını okulda çoğaltarak evlere bıraktıklarını, bayramda çocuklara şeker ve hediyeler götürdüklerini, özel gereksinimli öğrencilerle telefonda ders yaptıklarını, kapı önü sohbetleriyle hasret giderdiklerini anlattı.

Türkiye'nin uzaktan eğitimde öğretmenlerin özverisi sayesinde önemli bir yerde olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Biz meslektaşız. Çocuklar için aynı amaca yönelik olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Selçuk, öğretmenlerle beraber bir işi yükleniyor olmak ve birlikte çocuklara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.