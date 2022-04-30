Bakan Varank, Batman'da Toplu Açılış ve GAP Projeleri imza törenine katıldı: (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 büyükşehir belediyesi şu anda CHP’nin yönetimi altında, 2019 yılından bu yana üç yıl geçti. Soruyorum size, ne yaptılar? Vatandaşın hangi derdine çare oldular? Emin olun ortaya çıkan sonuç, kocaman bir hiç." dedi.

Bakan Varank'ın katılımıyla Kültür Turizm İl Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri imza töreni düzenlendi.

Varank, törende yaptığı konuşmada, CHP'nin elinde 11 büyükşehir belediyesi bulunmasına rağmen hizmet noktasında sınıfta kaldıklarını söyledi.

Vakti saati geldiğinde bu belediyelerin yeniden hizmetle buluşacağını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Siz hiç muhalefetten vatandaşımızın hizmetine dönük bir proje, bir fikir duyuyor musunuz? Ekranlara çıkıp 'Şu projeyi gerçekleştireceğim, vatandaşlarımız için şu icraatı yapacağım.' dediklerine hiç şahit oluyor musunuz? Bilmiyorum ben televizyon izliyorum ama hiç şahit olmuyorum. Hadi diyelim ki önceden bahaneleri vardı, iktidarda değillerdi ama bol keseden sallıyorlardı. Ama şimdi yerel yönetimler anlamında aslında iktidarları da var. 11 büyükşehir belediyesi şu anda CHP’nin yönetimi altında, 2019 yılından bu yana üç yıl geçti. Soruyorum size, ne yaptılar? Vatandaşın hangi derdine çare oldular? Emin olun ortaya çıkan sonuç, kocaman bir hiç. Ama kimse merak etmesin, o belediyelerin altında yaşayan vatandaşlarımız da tekrar hizmetlerle buluşmuş olacak."

Konuşmaların ardından, GAP Bölge Kalkınma İdaresi destekleri ile 2022 yılında Batman’da uygulanacak 8 milyon 909 bin 420 lira bütçeli 9 projenin protokolü imzalandı.

Ardından Dicle Kalkınma Ajansı destekleri ile kentte hayata geçirilen 37 milyon 849 bin 30 lira bütçeli 9 projenin açılışı da yapıldı.

(Bitti)

