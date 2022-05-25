Bakan Varank, Daikin Türkiye VRV Üretim Tesisi açılışına katıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin merkezi konumu, güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı olduğunu bildirdi.

Daikin Türkiye Hendek Fabrikasındaki VRV Üretim Tesisinin açılışında konuşan Varank, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek ailelerin acısını yürekten paylaştığını dile getirdi.

Varank, Bakanlık olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündeminde gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak Hendek'te kent ve ülke için önemli bir yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sanayinin parlayan yıldızı Sakarya'da, özellikle yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Varank, kentin potansiyeliyle ülke ekonomisinin dönüşümüne ev sahipliği yapacak gözde şehirlerden biri olduğuna değindi.

Varank, şehrin sahip olduğu nitelikli insan kaynağı, teknolojik yetkinlikleri, altyapı imkanları ve üretim kabiliyetleriyle yatırımcılara çok cazip fırsatlar sunduğuna dikkati çekerek bu nedenle de ulusal ve uluslararası birçok firmanın buraya yatırım yapmayı tercih ettiğini, AR-GE faaliyetlerini de ülkeye taşıdığını söyledi.

Alanında global lider Daikin'in de Türkiye'nin sunduğu bu imkanlardan faydalanan önemli firmalardan olduğunu belirten Varank, "2011'den bu yana ülkemizde üretim yapan Daikin; Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin yönetim merkezi olarak da Türkiye'yi seçmiş durumda. Her zaman söylüyoruz; merkezi konumu, güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle Türkiye, yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı. Lojistik anlamda da gerçekten çok avantajlı konumdayız. Şundan emin olabilirsiniz; ülkemizde yatırım yapan herkes kazandı, bundan sonra da kazanmaya devam edecek. Bu vesileyle küresel şirketleri, üretim ve AR-GE yatırımları yapmak üzere tekrar Türkiye'ye davet ediyorum. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim, hep birlikte kazanalım." şeklinde konuştu.

- "Tesis Türkiye'nin sektördeki küresel rekabetçiliğini çok daha ileri bir noktaya taşıyacak"

Varank, Daikin Grubunun iklimlendirme sektörünün globalde en büyük firması olduğunu, 85 binden fazla çalışanıyla beş kıtada 160 ülkede faaliyet gösterdiğini, hala da çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Grubun geçen yıl globalde elde ettiği 24 milyar avroya yakın ciroyla küresel pazar payını yüzde 25 oranında artırdığını gördüklerini, benzer bir büyüme anlayışının Daikin Türkiye'de de benimsendiğini görmekten ziyadesiyle memnun olduklarını ifade eden Varank, şirketin Airfel ile birleşip Türkiye piyasasına girdiğinden beri ülkede teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yapmaya devam ettiğini, bunun sonucunda da 2011 yılına kıyasla bugün 27 kat daha yüksek bir büyüklüğe kavuştuğunu kaydetti.

Bakan Varank, VRV Üretim Tesisindeki üretim teknolojisinin, Japonya'dan sonra ilk kez sadece Türkiye'de kullanıldığının altını çizerek "Daikin Türkiye, Daikin Belçika'dan sonra bu alanda üretim yapan Avrupa'nın ikinci büyük VRV üreticisi unvanını yakalamış olacak. Üretim ve ihracat anlamında da muazzam bir performanstan bahsediyoruz. Şirket geçen yıl gerçekleştirdiği 250-260 milyon avroluk ihracatla Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısından birisi konumunda. Yeni ve yüksek teknolojili ürünler geliştirmek üzere şirket bünyesinde Bakanlık desteğiyle kurulan bir AR-GE merkezi olduğunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum." dedi.

Tesisin, Daikin'in gücüne güç katacağını, Türkiye'nin sektördeki küresel rekabetçiliğini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağına işaret eden Varank şöyle devam etti:

"Yaklaşık 13 milyon avroluk yatırımla kurulan bu tesiste yıllık 54 bin VRV dış ünitesi üretilecek ve 200 kişi istihdam edilecek. Üretiminin yüzde 70'i ihraç edilecek olan tesisle Daikin Türkiye'nin ihracatını da 100 milyon avro artırmış olacak. 2025 yılında Daikin Türkiye'nin ihracat hedefi 500 milyon avro. Bu gerçekten çok ciddi bir hedef. Bu vesileyle bu önemli yatırımı ülkemize kazandıran Daikin yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tesisin Daikin ve Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

İstediğiniz tesisi yapabilirsiniz, dünyanın en büyük yatırımlarını kurabilirsiniz ama onun içinde çalışacak emekçiler alın terini, emeği oraya yansıtmazlarsa hiçbir şey üretemezler. Emekçi kardeşlerime hassaten teşekkür ediyorum. Tabii Bakanlık olarak bu süreçte Daikin'i asla yalnız bırakmadık. Nasıl şimdiye kadar bu ülkeye değer katan tüm yatırımcıların yanında olduysak Daikin'in bu yatırımını kolaylaştırmak üzere gerekli desteği kendilerine sağladık. Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle kendilerine cazip avantajlar sunduk. Daikin de ülkemize getirdiği teknolojiyle oluşturduğu istihdamla ve ürettiği katma değerle bu desteği sonuna kadar hak ettiğini ispatlamış oldu."

- "Yürüttüğümüz her politikada gençleri bir paydaşımız olarak görüyoruz"

Kendi kendine yetebilen, kritik ürün ve teknolojilerde üretim kabiliyeti olan bir ekonominin oluşturulmasının ülkelerin akıbeti açısından zorunluluk olduğuna dikkati çeken Varank, "Biz zaten bunu tesis etmek üzere Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu tasarlayıp uygulamaya başlamıştık. Bu vizyon çerçevesinde kapsamlı bir planlama yaptık ve her alanda atılımlarımızı başlattık. Bu bağlamda AR-GE ve inovasyon ekosisteminden girişimciliğe, dijitalleşmeden beşeri sermayenin geliştirilmesine kadar çok kapsamlı politikalar uyguluyor ve sanayimizin konvansiyonel üretimini modernize etmek ve dijitalleştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, bu yaklaşımın olumlu sonuçlarını da birçok alanda gözlemleyebildiklerini vurgulayarak "Bugün Türk sanayisinin yüksek katma değerli teknolojik ürünleri üretip tüm dünyaya ihraç edebilen bir yapıya kavuşması bu vizyonun bir tezahürüdür ama bunun sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi ancak bu alanda gençlerin önünün açılmasıyla mümkün. Bu nedenle biz yürüttüğümüz her politikada gençleri bir paydaşımız olarak görüyoruz ve iş gücüne katılacak yeni gençleri özellikle bu alanlarda yetiştirmeyi çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bileşenleriyle iklimlendirme sektörünün ülke açısından kritik öneme sahip olduğunu aktaran Varank, "Sektör sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar nedeniyle büyük bir çarpan etkisi oluşturuyor. Dolayısıyla yapılan her 1 birim yatırım, ekonomiye misliyle katma değer olarak geri dönüyor. Bu nedenle Daikin yönetimini bu yeni yatırımı dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum ama bu yatırımın yeterli olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum. Biliyorum şirketin burada yeni yatırım planları var. Bu tesis şehrimize, ülkemize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmasının ardından VRV ünitesinin üzerine ismini yazarak tarih atan Bakan Varank, fabrikayı gezerek işçilerle sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.

