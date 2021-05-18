Bakan Varank, elektrikli araçlar için şarj altyapısını inşa etmek üzere yol haritası hazırlandığını bildirdi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili" başta olmak üzere elektrikli araçların gelişimi için kritik öneme sahip şarj altyapısını inşa etmek üzere kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını bildirdi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından elektrikli araçlar ve şarj sistemlerine ilişkin olarak kullanılan temel terimleri ve tanımları kapsayan "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar" standardı hazırlanarak yayımlandı.

Bakan Varank, yazılı açıklamasında, söz konusu standardın sektördeki paydaşların katılımıyla hazırlandığını belirtti.

Terim ve tarif standardının teknik düzenlemelerde ortak bir dil oluşumuna katkı sağlayacağını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç satışları, son yıllarda küresel seviyede hızla artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrikli aracı günlük hayatımızda kullanacağız. Öngörülerimize göre 2030 yılına kadar 2 milyonun üzerinde elektrikli araç yollarda olacak. Bunun önemli bir kısmını hiç şüphesiz TOGG oluşturacak. Bu kapasiteye hizmet verecek 200 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bu bakımdan, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısı da çok hızlı bir şekilde büyüyecek."