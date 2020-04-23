YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Nil Karaibrahimgil'den çocuklara 23 Nisan sürprizi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Nil Karaibrahimgil'den çocuklara 23 Nisan sürprizi

ANKARA HABERLERİ  | 23.04.2020 23:00 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sanatçı Nil Karaibrahimgil, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk evlerinde kalan çocuklarla online kutlama yaptı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Kıymetli çocuklarımız, bugün sizlerle beraber 23 Nisan'ı kutlamaktan büyük sevinç duyuyorum. Gönül isterdi ki yanınızda olabileyim, sizleri öpüp kucaklayabileyim. Ama inşallah o günler de gelecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile sanatçı Nil Karaibrahimgil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk evlerinde kalan çocuklarla kutlama yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocuk evlerinde kalan çocuklarla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla online kutlama yaptıklarını belirtti.

Çocuklarla video konferans ile bir araya gelen Selçuk, "Kıymetli çocuklarımız, bugün sizlerle beraber 23 Nisan'ı kutlamaktan büyük sevinç duyuyorum. Gönül isterdi ki yanınızda olabileyim, sizleri öpüp kucaklayabileyim. Ama inşallah o günler de gelecek. Bu virüsü atlattığımız zaman sizlerle çok güzel bir piknik düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çocuklara sürpriz olarak, sanatçı Nil Karaibrahimgil de bu kutlamaya katıldı. Çocuklar için gitarıyla iki şarkısını seslendiren Karaibrahimgil, "Dünyanın en güzel şeyi bağıra bağıra şarkı söylemek. Sizden ricam, bana dans ederek bağırarak eşlik edin." çağrısında bulundu.

Çocuklar da Karaibrahimgil'e alkışlarıyla sevgilerini gösterdi.

Ayrıca Bakanlık psikologlarından, sosyal medyada "AliFiru" olarak tanınan Ali ve Firuze adlı çift de şarkılarını çocuklar için seslendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Çocuk Evleri" sanatçı Nil Karaibrahimgil

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Bursa’da korona virüse bir kayıp daha

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Buca’da sağlık fırsatçılarına suçüstü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın sağlığını koruyacak şekilde sınavı yapabiliriz"

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Başkent’te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor

Ankara Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:19
Sabah
05:52
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Gülcan Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Ege Eczanesi
Mamak
Fatih Eczanesi
Mamak
Papatya Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Polatlı zabıtasından aracının lastiği patlayan vatandaşa yardım eli

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

'Ben çıkana kadar nefes almayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.