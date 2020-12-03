Bakanlığın balon balığı avcılığına teşviki türün popülasyon artışını önleyecek

SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Tarım ve Orman Bakanlığının istilacı ve zehirli bir tür olan "balon balığı"nın avcılığını teşvik etmek amacıyla bu yıl kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapılması kararının bu türün popülasyon artışını önleyeceğini bildirdi.

Deval, AA muhabirine, Akdeniz'de 40 yıl içerisinde yüzey sularının ısınması nedeniyle Hint ve Atlantik okyanuslarından tropikal türlerin Türk sularına yerleşmeye başladığını söyledi.

Yüzey sularının ısınmasının balon balıklarının yaşamı için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Deval, Doğu Akdeniz'de 11, Türkiye sularında ise 8 balon balığı türünün tespit edildiğini belirtti.

Balon balıklarının tetradotoksin adı verilen nörotoksin (zehir) içerdiğine dikkati çeken Deval, tetrodoksinin siyanürden katbekat daha zehirli olduğunu belirterek, "Bir balık, sahip olduğu zehirle 30 kişinin ölümüne neden olabilir. Dünyada ikinci en zehirli omurgalı tür olarak kabul ediliyor." dedi.