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Bakımsız kalan Tavşantepe Caddesi yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, uzun yıllardır bakım yapılmayan ve yıpranan Tavşantepe Caddesi’nin beton yolunu yeniliyor.İzmit Belediyesi kentin yıllardır yeterince hizmet gitmeyen mahallerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi, uzun yıllardır bakım yapılmayan ve yıpranan Tavşantepe Caddesi’nin beton yolunu yeniliyor.
İzmit Belediyesi kentin yıllardır yeterince hizmet gitmeyen mahallerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Tüm mahallelerde sorunlara müdahale eden İzmit Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Bekirdere Mahallesi Tavşantepe Caddesi’nde uzun zamandır bakımı yapılmayan beton yolu yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yapımına devam ettiği çalışmalarda Tavşantepe Caddesi’nin beton yolu sökülerek yenileniyor. Devam eden çalışmalar sonucunda yol kısa süre içerisinde tamamen yenilenerek vatandaşın kullanıma sunulacak.
Caddenin ilk olarak 300 metrelik kısmında yapılan çalışmaları yerinde takip eden Bekirdere Mahallesi Muhtarı Cihat Önen, “İzmit Belediyesi tarafından caddemize, Bekirdere halkının rahatlıkla kullanabileceği beton yol yapılıyor. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e Bekirdere Mahallesi adına sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanımız, yıllardır Tavşantepe Caddesi’nde var olan sıkıntılara anında müdahale edip çözüyor. Başkanımızın sayesinde mahallemize çok güzel hizmetler geliyor, ‘Güzel İzmit’ için çalışıyoruz” dedi.

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