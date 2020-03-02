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“Bakırcılık” mesleği yeniden canlanıyor

KİLİS HABERLERİ  | 02.03.2020 16:26 | Son Güncelleme

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) mali desteğiyle Bakır el işlemeciliği sergisi açıldı.İKA ile Kilis Demirciler Tamirciler Odası işlerliğiyle Bakır el işlemeciliği sergisi açıldıktan sonra konferans verildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) mali desteğiyle Bakır el işlemeciliği sergisi açıldı.
İKA ile Kilis Demirciler Tamirciler Odası işlerliğiyle Bakır el işlemeciliği sergisi açıldıktan sonra konferans verildi. Ticaret ve Sanayi Odasında Serginin açılışına Kilis Valizi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, KESOB Başkanı Şevket Memiler, Demirciler Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, oda başkanları, il müdürleri ve kursiyerler katıldı.
Vali Recep Soytürk, İpekyolu Kalkınma Ajansının projelere destek verdiğini ifade edere, “ İKA’nın proje yapıldığı zaman kaynak sağlayabiliyoruz. İl Özel idaresi olarak destek veriyoruz. Bakırcılık sergisini gezdik. Projeler gerçekten azim isteyen süreçlerdir. Tüm odalarımıza tavsiyem, bu tür projelerin yapılmasıdır. İlimize katkı sağlanmalıdır. Bu anlamda bu projeye katılan biçki dikiş kursuna gitmek yerine bakır kursuna gelmeleri de takdire şayandır. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşları kutluyor ve kursiyerleri tebrik ediyorum” dedi.
Kilis Demirciler Tamirciler Odası Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları arasında yer alan “Bakırcılık” mesleğinin yeniden canlandırılması, kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere intikal ettirilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Projenin özel amacı ise kent bünyesinde yaşayan insanları, ortak paydada buluşturmak, kente özgü kültürel ve ekonomik ürün kazandırmak, kent insanının yaşam kalitesini arttırmak, beşeri sermayeye katkıda bulunmak, kent yaşamının standardını yükseltmektir” dedi.
Sergi açılışından sonra konferansa müteakip bakırcılık sergisini açanlara sertifika verildi.

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