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BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı ERDEMİR’de gerçekleştirildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 27.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak’ta yapıldı.Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral ile ajans uzmanları katıldı.Toplantıda, 2019 yılı bütçe sonuçları Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunuldu.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Zonguldak’ta yapıldı.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bartın Valisi Sinan Güner, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral ile ajans uzmanları katıldı.
Toplantıda, 2019 yılı bütçe sonuçları Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunuldu. Ardından 2020 yılı SOGEP başvuru hazırlıkları konusunda Yönetim Kurulu Üyeleri bilgilendirildi. Toplantı sonrası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ajans Uzmanları ERDEMİR’de sahası ve AR-GE Merkezi ziyareti gerçekleştirdiler.

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