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Balık pazarındaki sessizlik yerini berekete bıraktı

31.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden dolayı uzun süre sessiz kalan balık pazarı, kış sezonunun başlaması ve avlanma yasağının sona ermesinin ardından bereketlendi.

Balık pazarındaki sessizlik yerini berekete bıraktı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yıkımın en fazla olduğu Hayrullah Mahallesi’nde bulunan Şazibey Halk Pazarı içerisindeki balık pazarında uzun süredir yaşanan sessizlik yerini berekete bıraktı. 1 Eylül itibarıyla sona eren avlanma yasağının ardından artan balıklar, depremlerin ardından uzun bir süredir boş kalan tezgahları eski şenliğine kavuşturdu.

Denizlerde bereket hamsi ile açılırken, levrek, çupra, somon balığı ve alabalıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Balık pazarında yaşanan bu bolluk vatandaşları da sevindirirken, fiyatlarda yaşanan düşüşün balığa olan rağbeti artırdığını belirten Yaşar Sabır, "Kış sezonunun gelmesi ile balıklar göründüğü gibi harika. Balık tüketimini hızlandırdık bu aralar çünkü kış sezonu ile birlikte güzel ürünler. Şu anda çupra almayı düşünüyorum. Haftada 2-3 defa balık tüketmeye çalışıyoruz" dedi.

Balıkçı esnafı İbrahim Sarı ise, "Kahramanmaraş’ta balık pazarı faaliyette. Bu açıdan bütün balıklar tezgahlardaki yerini aldı ve Kahramanmaraş’ta balıklar bol bol bulunuyor. Hamsisi, istavriti, gümüşü tüm deniz çeşitleri aranan her şey balık pazarında var. Mevsim itibarıyla bu sene denizlerimiz hamsi ile açıldı. Şu an en çok satan balık türü hamsi. Onun yanında levrek, çupra, alabalık, somon balığı da bulunuyor. Yaşanan deprem sonrası balıklar çok bollaştı. Artık Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Kahramanmaraş’ta da tezgahlarımızda bol bol balık mevcut" ifadelerini kullandı.

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