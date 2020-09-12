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Balıkçı barınağına gelen balıkçı tekneleri ağlarını onardılar

DÜZCE HABERLERİ  | 12.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

İstanbul bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesinden Karadeniz’e açılan balıkçılar, Palamut ve İstavrit balığı avlanmaları sırasında sert esen poyraz fırtınası nedeniyle Akçakoca Balıkçı barınağına gizlendiler.Akçakoca Balıkçı barınağına gizlenen Balıkçılar, sert esen poyraz nedeniyle avlanmaya ara verirken, fırsattan yararlanan balıkçılar dev ağlarını onarıma aldılar.Yıllardır balıkçılık yapan Cihan Cengiz kaptan, ’’Sert poyraz nedeniyle Balıkçı barınağına gizlendik, Akçakoca Balıkçı barınağı biraz küçük, diğer arkadaşlarımız bölgede bulunan diğer barınaklara gizlendiler.

İstanbul bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesinden Karadeniz’e açılan balıkçılar, Palamut ve İstavrit balığı avlanmaları sırasında sert esen poyraz fırtınası nedeniyle Akçakoca Balıkçı barınağına gizlendiler.
Akçakoca Balıkçı barınağına gizlenen Balıkçılar, sert esen poyraz nedeniyle avlanmaya ara verirken, fırsattan yararlanan balıkçılar dev ağlarını onarıma aldılar.
Yıllardır balıkçılık yapan Cihan Cengiz kaptan, ’’Sert poyraz nedeniyle Balıkçı barınağına gizlendik, Akçakoca Balıkçı barınağı biraz küçük, diğer arkadaşlarımız bölgede bulunan diğer barınaklara gizlendiler. Bizlerde boş durmayarak ağlarımızı onarıyoruz" dedi.
Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, "Zaman zaman esen sert poyraz balıkçıları zorluyor ve gizlenerek ihtiyaçlarını görüyorlar. Şu an Balıkçı barınağımıza gelen 10 adet büyük gırgırımız var. Bunların her biri 50- 60 kişi çalıştırıyor. Çalışan kişiler ilçeye yayılarak ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve ilçe esnafına para bırakıyorlar ekonomiyi canlandırıyorlar. Gırgır sahipleri yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını görüyorlar ve ayrıca eksiklerini gideriyorlar, Poyraz fırtınası kesilince tekrar avlanmaya açılacaklar’’ diye konuştu.

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