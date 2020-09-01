YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Balıkçılar "Vira bismillah" dedi tezgahlar şenlendi

Balıkçılar "Vira bismillah" dedi tezgahlar şenlendi

SAMSUN HABERLERİ  | 01.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Balıkçı Recep Erdoğan: - "Geçen sezonun ilk gününden çok daha iyi bir av sezonuna başladık. Havanın soğumaya başlamasıyla balık daha da bollaşacak"

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor.

Samsun'da av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü. İstiklal Caddesi'nde balıkçılık yapan Recep Erdoğan, AA muhabirine, sezonun açılmasından dolayı yaşadıkları mutluluğunu dile getirdi.

Sezonun ilk gününün oldukça bereketli geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Yeni sezonun ilk gününde bol miktarda istavrit, palamut, mezgit ve barbunya avlandı. Geçen sezonun ilk gününden çok daha iyi bir av sezonuna başladık. Havanın soğumaya başlamasıyla balık daha da bollaşacak. Denizde balık görünüyor. Bereketli bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, ilk gün tezgahta palamudun tanesinin 10 lira, istavritin kilosunun 15 lira, mezgitin ve barbunun kilosunun ise 25 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
3 yıllık sıkıntı bitti ve o yol nihayet tamamlandı
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Başkan Çetin: "Antalya için kredi, vergi ve istihdam desteklerinin 2021 yılının sonuna kadar sürdürülmesi gerekiyor”
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Samsun Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:54
Öğle
12:40
İkindi
16:20
Akşam
19:15
Yatsı
20:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Aziz Eczanesi
Ilkadim
Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İstanbul’dan çalınan otomobilin şüphelisi tutuklandı
İstanbul’dan çalınan otomobilin şüphelisi tutuklandı
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.