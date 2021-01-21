Balıkçılara ‘mor ışık’ hilesi denetimi

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde balık satışı yapan işyerlerini denetledi. Mor ve mavi ışık hilesi ile balıkların kusurunu gizleyen işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Kış aylarının başlamasıyla tezgahlardaki yerini alan deniz mahsullerinin halka sunulduğu balıkçılar, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Zabıta ekipleri, Saathane Meydanı’nda bulunan balıkçıların faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan resmi belgelerin yanı sıra, satışa sunulan deniz mahsullerinin gıda mevzuatlarına uygun şartlarda satılıp satılmadığını ve ürünlerin tazeliklerini kontrol etti.

Yapılan denetimde incelenen 13 balıkçı tezgahından bazılarının mavi ve mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Hileli balık satışı yaptığı belirlenen 3 işyeri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu. İşletmelerdeki mavi ışıkların sökülmesi için işyeri sahiplerine süre verildi.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şunları söyledi:

“İlçemizdeki balıkçılara yönelik yaptığımız denetimlerde bazı işyerlerinin mavi ve mor ışık kullandığını tespit ettik. Bu yöntem ile işyerleri balıkların kusurlarını saklamaya çalışıyor. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk. Denetimlerimizi sürdüreceğiz.”

