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Balıkesir konseri son anda iptal edildi! Hande Yener tepki gösterdi

10.07.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesiyle ve sahne performansıyla adından söz ettiren Hande Yener'in Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aromaterapi Festivali kapsamında vereceği konser son anda iptal edildi. Yener, gelen bazı tepkilerden dolayı konserinin iptal edildiğini söyledi.

Kırmızı, Aşkın Ateşi, Yalanın Batsın gibi efsane şarkılarıyla tanınan ve sahne tarzıyla gündeme gelen 50 yaşındaki Hande Yener konsr yasağıyla şoke oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aromaterapi Festivali kapsamında sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Yener'in konseri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından son dakika iptal edildi.

Yener sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, sevenlerine konuyla ilgili bilgi verdi.

"YASAKLANACAK BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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"Bu akşam gerçekleşecek olan Balıkesir konserimiz, bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından maalesef iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim, bu değişmez. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir. Hümanist olmak ve toplumu ayrıştırmamak en uygun. Ve hep tercihim bu."

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