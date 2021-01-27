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Balıkesir merkezli DEAŞ operasyonu: 126 kişi gözaltına alındı 22 kişi daha aranıyor

27.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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BALIKESİR merkezli 58 ilde DEAŞ terör örgütü üyesi 148 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

BALIKESİR merkezli 58 ilde DEAŞ terör örgütü üyesi 148 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 126 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, 22 kişinin yakalanması için sürüyor. Operasyon düzenlenen adreslerde çok sayıda silah, para ve para trafiğini gösteren dekontlar ele geçirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında, terör örgütü ile irtibatlı olduğu ve finans sağladığı tespit edilen 148 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı'nca dün sabah şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Balıkesir merkezli 58 ilde gerçekleştirilen operasyonda 126 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, silah, para ve para trafiğini gösteren ajanda ile dekontlar ele geçirildi.
22 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Jandarma araçlarının hareketinde detay görüntü
-Operasyon an ından detay görüntü
-Şüphelilerin gözaltına alınma detayı
-Evlerde yapılan aramalardan detay görüntü

Haber-Kamer: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)

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