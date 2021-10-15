Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün sivil mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 15 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir, İstanbul ve Düzce'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz