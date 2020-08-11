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Balıkesir Milli Eğitimin 18 Erasmus projesine 532 bin avro hibe

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18 Erasmus+ projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede 532 bin avro hibe almaya hak kazandı.Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından hazırlanan 18 Erasmus projesine Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirme ile toplam 532 bin 398 avro hibe desteği çıkarıldı.

Balıkesir Milli Eğitimin 18 Erasmus projesine 532 bin avro hibe

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18 Erasmus+ projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede 532 bin avro hibe almaya hak kazandı.
Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından hazırlanan 18 Erasmus projesine Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirme ile toplam 532 bin 398 avro hibe desteği çıkarıldı. 2020 yılı "KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği", "KA102 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği" ve "KA104 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği" proje başvuru sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandı. 2020 başvuru döneminde Erasmus+ Programına; KA101 proje alanında 5122, KA102 proje alanında 2080 ve KA104 proje alanında 396 adet proje başvurusu yapıldı.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlar tarafından hazırlanan 4 adet KA101 projesi, 11 adet KA102 projesi ve 3 adet KA104 projesi başarılı bulunup toplamda 532 bin 398 avro tutarındaki hibeyi almaya hak kazandı.

"143 bin 318 avro bütçeli 7 proje de yedek listede"
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Müdürlüğe bağlı kurumlar tarafından hazırlanan toplamda 143 bin 318 avro bütçeli 7 adet KA101 projesi de Ulusal Ajans tarafından açıklanan yedek listede yer almayı başardı.

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