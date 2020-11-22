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Balıkesir polisinden kadınlara “KADES” brifingi

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.11.2020 10:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” çerçevesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıttı.Gömeç Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta gerçekleşen tanıtıma Gömeç İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler katılırken, vatandaşlara broşür dağıtılarak KADES hakkında bilgiler verildi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” çerçevesinde kadınlara Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıttı.
Gömeç Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta gerçekleşen tanıtıma Gömeç İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler katılırken, vatandaşlara broşür dağıtılarak KADES hakkında bilgiler verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya başlanan KADES uygulamasıyla ilgili olarak vatandaşlara kayıt, ihbar, müdahale aşamaları, acil çağrı merkezleri, şiddet karşısında yararlanılacak haklar ve şiddet uygulayan kişi karşısında alınabilecek tedbirler aktarıldı.
KADES uygulaması hakkında açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama hakkında vatandaşların şiddet karşısında neler yapılacağını daha iyi anlaması için bu etkinliği yaptıklarını söylediler. Yapılan açıklamada, “KADES destek programı, şiddet mağduru veya şiddet tehlikesi altında hisseden kadınların tek tuşla 112, 155, 156’ya ulaşmalarını sağlamaktır. Bu uygulamanın tanınabilirliğinin artması hem mağdur kadınlar hem de bizler için çok önemli. Çünkü bu uygulama sayesinde yardım talebi bulunan kadınların bulunduğu konuma en kısa sürede ekiplerimiz intikal ederek vakit kaybetmeksizin gerekli müdahalede bulunuyorlar” denildi.

KADES nedir?
Akıllı telefon kullanıcısı kadınların İOS ve Android marketlerden indirebileceği “Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)” aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açık tutarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulamadır.

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