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Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.05.2020 21:45 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı.Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 58 adet uyuşturucu hap, 37,09 gram bonzai maddesi, 25,13 gram esrar maddesi ile 0,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 4 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı.
Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 58 adet uyuşturucu hap, 37,09 gram bonzai maddesi, 25,13 gram esrar maddesi ile 0,27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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