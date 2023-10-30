YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

30.10.2023 07:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda 23 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı.

Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde Ayvalık ilçesinde 6 araca yönelik yapılan operasyonda; Balıkesir kıyı şeridini kullanarak Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. 6 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çektirildi. Araçlarda yapılan aramada kullanıma hazır 4 adet lastik şambrel,1 adet lastik şambrel pompası ve 55 bin TL suç geliri paraya el konuldu Olayla ilgili 6 organizatör şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştuKonya’da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölüOtomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü
Avcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendiAvcılar’da vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nda konserlerle doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 30 Ekim Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
12:57
İkindi
15:50
Akşam
18:17
Yatsı
19:36

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Pazartesi

Zeytin eczanesi
Ayvalik
Balya eczanesi
Balya
Efe eczanesi
Savastepe
Ercay eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Bihter eczanesi
Edremit
Çarşi eczanesi
Manyas
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Eski eş düğünü bastı! Bir kova dışkı fırlattı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.