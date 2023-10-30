Balıkesir’de 23 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde Ayvalık ilçesinde 6 araca yönelik yapılan operasyonda; Balıkesir kıyı şeridini kullanarak Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. 6 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çektirildi. Araçlarda yapılan aramada kullanıma hazır 4 adet lastik şambrel,1 adet lastik şambrel pompası ve 55 bin TL suç geliri paraya el konuldu Olayla ilgili 6 organizatör şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.



