Balıkesir'de 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan 8 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

