YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Balıkesir’de 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi son 24 saatte il genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı.

Balıkesir polisi son 24 saatte il genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Polisin operasyonları sırasında yakalanan 8 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol kararı ile serbest kalırken, diğer şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 8 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 2 kilo 480 gram Esrar, 47,68 gram Metamfetamin, 101,61 gram Bonzai, 13 gram Hint Keneviri Tohumu, 4 kök Hint Keneviri Bitkisi, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 3 adet tabanca fişeği ile bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlara narkotik dedektör köpeği Baht da katıldı. Yakalanan zehir tacirlerinden 4’ü adli makamlarca tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
13:23
İkindi
16:41
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.