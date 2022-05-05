YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

05.05.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik radarı, lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Daha sonra Güneş Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunun bildirilmesi üzerine adaya Sahil Güvenlik botu ve Sahil Güvenlik dalış timi gönderildi.

Ekiplerin çalışması sonucu tespit edilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine sevk edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde, toksik tehlikesiMarmara Denizi'nde, toksik tehlikesi
Tokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıTokat'ta menfeze devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldüAfyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Mayıs Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:13
Yatsı
21:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Perşembe

Deniz Eczanesi
Altieylul
Vitamin Eczanesi
Altieylul
Arı Eczanesi
Karesi
Özgür Eczanesi
Karesi
Can Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Yalçıner Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.