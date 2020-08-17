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Balıkesir’de 8 uyuşturucu şüphelisine operasyon

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri yaptıkları 6 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir’de 8 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Balıkesir’de polis ekipleri yaptıkları 6 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevkedilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Emniyet Müdürlüğü personellerince yapılan 6 çalışmada 8 şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 4 şahıstan 1’i savcılıkça serbest bırakılırken 3 şahıs tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 88 adet sentetik ecza hap, 7.33 gram esrar, 1 gram bonzai maddesi, 2.87 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan diğer şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir’de 8 uyuşturucu şüphelisine operasyon

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