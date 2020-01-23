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Balıkesir’de antik mezar taşı ele geçirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 1 mezar taşı ele geçirirken 2 şüpheliyi de gözaltına alındı.Yapılan açıklamada, "Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Dursunbey ilçesinde A.O.U.

Balıkesir’de antik mezar taşı ele geçirildi

Balıkesir’de jandarma ekipleri, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 1 mezar taşı ele geçirirken 2 şüpheliyi de gözaltına alındı.
Yapılan açıklamada, "Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Dursunbey ilçesinde A.O.U. ve F.S. isimli şahısların tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen mezar taşını satmaya çalıştığının tespiti üzerine şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen (Müze Müdürlüğü ile yapılan mülakatta M.S. 100-200 yıllarına ait olabileceği bildirilen) 100x80 cm ebatlarında 40 santim kalınlığında, üzerinde eski dönemlere ait yazılar bulunan tarihi mezar taşı ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeye el konulmuş olup şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanılmıştır." denildi

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