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Balıkesir’de aranan 18 kişi yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen faaliyetler esnasında 15 bin 388 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişiyi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma,Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı.

Balıkesir’de aranan 18 kişi yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen faaliyetler esnasında 15 bin 388 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişiyi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma,Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 45 adet fişek ele geçirili. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar adlî makamlara sevk edildi.

Balıkesir’de aranan 18 kişi yakalandı

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Sabah
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Öğle
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Akşam
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

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Kaya Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Bandirma
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