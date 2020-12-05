Balıkesir’de cezaevinin çamaşırhanesinde yangın çıktı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevinin çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiyenin gayreti ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki kırsal Börezli Mahallesi’nde bulunan cezaevinin çamaşırhanesindeki elektik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Cezaevi yetkililerinin bildirmesi üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangında çamaşırhanede büyük çaplı maddi hasar oluştu.



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