Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Recep Ünsal Sözan'ın kullandığı 34 HE 7049 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolu Karaağaç Mahallesi yakınlarında Fransa'dan Türkiye'ye bayram tatili için gelen İsa Çınar yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Abdullah Güneş, Rukiye, Melinay, Mediha ve Eren Çınar, araçlarda sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz