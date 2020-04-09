YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de itfaiye ekipleri virüsle amansız mücadelesini sürdürüyor

Balıkesir’de itfaiye ekipleri virüsle amansız mücadelesini sürdürüyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.04.2020 19:18 | Son Güncelleme

Tüm dünyada etkili olan korona virüsden korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde seferber oldu.İtfaiye ekipleri, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine büyük bir gayret ve titizlikle tüm hızıyla devam ettirdiği öğrenildi.Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Edremit Belediyesi ile koordineli bir şekilde, Edremit ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre mahallerindeki yoğunluk yaşanan ana arterlerdeki caddelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten ekipler, çalışmaların belirli periyodik şekilde sürekli virüsten kurtuluncaya kadar tekrarlanacağını belirttiler.

Tüm dünyada etkili olan korona virüsden korunmak ve etkisini azaltmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri il genelinde seferber oldu.
İtfaiye ekipleri, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerine büyük bir gayret ve titizlikle tüm hızıyla devam ettirdiği öğrenildi.
Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Edremit Belediyesi ile koordineli bir şekilde, Edremit ilçe merkezi başta olmak üzere Altınoluk, Akçay, Zeytinli ve Güre mahallerindeki yoğunluk yaşanan ana arterlerdeki caddelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten ekipler, çalışmaların belirli periyodik şekilde sürekli virüsten kurtuluncaya kadar tekrarlanacağını belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Tatvan Belediyesinden esnafa ücretsiz maske dağıtımı

Tatvan Belediyesinden esnafa ücretsiz maske dağıtımı

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:15
İkindi
16:54
Akşam
19:47
Yatsı
21:09

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Kaçar Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yusuf Eczanesi
Merkez
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Kaymakam Öner, Pazar denetledi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye’de Korona Virüs kolonya satışlarını arttırdı

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.