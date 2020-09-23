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Balıkesir’de kamyonet ana yolda yandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir kamyonetin yük kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre Balıkesir-Kepsut karayolunda seyir halinde olan ve Eşeler yönüne dönmek isteyen 10 N 8057 plakalı kamyonet mezbaha yakınlarında bilinmeyen bir sebeple yandı.

Balıkesir’de bir kamyonetin yük kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir-Kepsut karayolunda seyir halinde olan ve Eşeler yönüne dönmek isteyen 10 N 8057 plakalı kamyonet mezbaha yakınlarında bilinmeyen bir sebeple yandı. Sürücüsü Aydın Seymen’in kamyoneti yol kenarına çekerek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine gelen ekipler tarafından araca müdahale edildi. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan yük büyük zarar gördü.

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