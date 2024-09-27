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  4. Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA AA
27.09.2024 08:34
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Selçuk Demir yönetimindeki 10 RZ 320 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir - Kocaseyit Hava Limanı kavşağında aynı yönde seyir eden Sait Saylan'ın (43) kullandığı 10 ANM 468 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi. Araç sürücüsü ve Büşra Demir (28) araç içinde sıkıştı.

Otomobilde bulunan Saylan ve 67 yaşındaki annesi Ulviye Saylan da yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan Demir çifti, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Balıkesir Edremit kaza

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