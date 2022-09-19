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Balıkesir'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

19.09.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Ayvalık ilçesinde Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi.

Kadınların önderliğinde, 10. yılında 32 ülkeden 200 kentte eş zamanlı gerçekleştirilen tur, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri’nde son buldu.

Tura yaklaşık 100 bisikletçi katıldı. Renkli detayları ile dikkati çeken bisikletler ve bisikletçi kadınlar Ayvalık’ta güzel görüntüler oluşturdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen renkli organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Bisiklete ve çevreye sahip çıkmaya kararlıyız." dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Ayvalık Koordinatörü Alev Türkmen de turun 2013'te İzmir’de başladığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"10 yıl içerisinde büyüyen bu etkinlik önce Türkiye'de daha sonra dünyada diğer şehirlerde bisiklete binen kadınların da dikkatini çekmiştir. Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehirde, yaklaşık 32 ülkede eş zamanlı olarak yine bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor, gururluyuz. 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tur aynı zamanda kadınların toplumda görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için gerçekleştirilmektedir."

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