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Balıkesir’de tabela kirliliğine kesin çözüm

08.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Kent Konseyi’nin reklam tabela ve totemleri ile yer ve yön tabelalarının neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla aldığı tavsiye kararı Büyükşehir Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.

Balıkesir Kent Konseyi’nin reklam tabela ve totemleri ile yer ve yön tabelalarının neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla aldığı tavsiye kararı Büyükşehir Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi, katılımcı bir anlayışla kirliliği ortadan kaldıracak adımları atmaya başladı.
Balıkesir Kent Konseyi reklam tabela ve totemleri ile yer ve yön tabelalarının neden olduğu görüntü kirliliğini masaya yatırdı. Balıkesir Kent Konseyi ve ilçe kent konseyleri, vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak 20 ilçede şehir meydanları ile giriş-çıkışlarını gözlemleyip görüntü kirliliğine dair bir rapor hazırladı. Şehir meydanlarının ve tarihi dokuların kimliğine gölge düşüren ve herhangi bir standardı olmayan tabela kirliliklerini tespit eden Kent Konseyi, düzensiz tabela uygulamalarının şehrin kimliğine ve dokusuna uygun bir şekilde iyileştirilmesine yönelik tavsiye kararı aldı. Kent Konseyi’nin tavsiye kararı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Oybirliğiyle alınan Meclis kararının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlardan birisi olan reklam tabelaları, totemler ve yer yön panolarının neden olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak çalışmaları yapacak. Süreç sivil toplum kuruluşları, dernek, oda ve vatandaşların işbirliğinde katılımcı bir anlayış ile yürütülecek.
Karar meclisten oybirliği ile çıktı
Alınan kararda il genelinde çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, yaya ve motorlu araç trafik emniyetini ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden, tarihi ve kültürel özelliği olan yapıları kapatan yön ve yer tabelalarının "Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği"ne uygun olması gerektiği ifade edildi. Kararda ayrıca şehirdeki düzensiz tabela uygulamalarının iyileştirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve odalar ile işbirliği yapılmasının; bunun yanında halk inisiyatifinin de göz önünde bulundurularak sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, katılımcı anlayışıyla sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarının yapılmasının uygun olduğu belirtildi.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşmeler başladı
Görüntü kirliliği oluşturan unsurların tespitinde esnaf, bölge sakinleri ve ilçe kent konseyleri ile birlikte çalışan Balıkesir Kent Konseyi’nin tavsiye kararına istinaden harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, hem esnafın, vatandaşın memnun ve mutlu olacağı hem de görüntü kirliliğine son verecek bu süreci şehir sakinleriyle birlikte yürütecek. Tabela, totem ve yön tabelalarının hangi standartta yapılacağına karar vermek için esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşmelere başlayan Büyükşehir, 20 ilçe meydanı ve tarihi alanlarında yapılacak çalışmaları kendi iş gücü ve öz kaynağıyla yapacak.

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