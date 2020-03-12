YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.03.2020 20:55 | Son Güncelleme

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y, S.G, Z.B, M.A, I.G, C.T, I.Y, AFÇ, LD, M.D ve H.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 767 sikke, haç şeklinde 2 kolye ucu, kabartmalı metal levha, yıldızlı kokart, 4 metal arama dedektörü ve 2 çapa ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
Anahtar Kelimeler:
11 kişi gözaltına alındı Jandarma sikke Tarihi Eser yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Yalova’da örnek uygulama

Yalova’da örnek uygulama

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
13:23
İkindi
16:41
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

İlginizi Çekebilir

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Burhaniye doğalgaza kavuştu

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.