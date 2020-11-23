Balıkesir’de tarihi yapılar ayağa kalkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla şehir genelindeki tarihi yapılar yeniden hayat buluyor. Devam eden çalışmalar tamamlandığında, Balıkesir’in kültürel ve tarihi dokusuna katkı sağlayacak.

Balıkesir’in tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıracak olan Büyükşehir Belediyesi; Marmara, Edremit, Karesi ve Havran ilçelerinde bulunan tarihi yapılarda ve kent merkezindeki tarihi çeşmelerde restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, tarihi binaların; tadilat, onarım ve restorasyonları ile Havran Belediyesi ortaklığında Terzizade Saadettin Bey Konağı’nı da restore ediyor. Ayrıca projeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 7 tarihi çeşmenin; rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Marmara’da tarihi bina kent müzesi olacak

1905 yılında Marmaralı Pantelis ailesinden; Kaptan Vasilis, Zannis ve Dimitris tarafından toplanan paralarla Rum Kız Okulu olarak inşa edilen, bir dönem Jandarma Karakolu ve bir süre de Hükümet Konağı olarak hizmet veren taş binanın, kent müzesine dönüştürülmesini için Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. İlçede turizmin canlandırılmasına katkı sağlayacak olan kent müzesinde, bölgede çıkan arkeolojik ve etnografik eserler sergilenecek.

Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkacak

Edremit Kaymakamlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi işbirliğinde yürütülen “Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor: Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi” kapsamında 35 binada restorasyon çalışmaları başlatıldı. Edremit’in eski evlerinin yeniden hayat bulacağı proje ile bölgenin tarihi ve kültürel yapısı ile yeni bir çekim merkezi olması hedefleniyor.

150 yıllık Ekinel evi restore ediliyor

Karesi ilçesine bağlı Karesi Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan yaklaşık 150 yıllık Ekinel Evi’nde de restorasyon çalışmaları başladı. Bölgenin geleneksel ev mimarisini yansıtan ve halen konut olarak kullanılan Osmanlı Dönemi’nin sonlarında inşa edilen yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihtiyaca göre kullanıma açılacak.

Atatürk’ün hatırası yaşatılıyor

Büyükşehir Belediyesi ile Havran Belediyesi işbirliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 14 Nisan 1934’te Havran’a geldiğinde kaldığı Terzizade Saadettin Bey Konağı’nın, Balıkesir’de, Atatürk’ün hatıralarını yaşatmak amacıyla aslına uygun bir şekilde restore edilmesi çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar sona erdiğinde tarihi konak, müze olarak Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak.

Tescilli çeşmeler yeniden hayat buluyor

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğünün de, kent merkezinde yer alan tescilli çeşmelerde yapılacak çalışmalar için Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay almasının hemen ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yapım ihalesine çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen 7 çeşmenin; rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. İçinde bulunduğumuz Kasım ayında başlayan tescilli çeşmelerde yapılan restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda; Karaoğlan Meydan Çeşmesi, Aziziye Çeşmesi, Kasaplar Cami Çeşmesi, Kayabey Cami Çeşmesi, Fatıpınar Çeşmesi, Keçeçi Hafız Mehmet Efendi Çeşmesi ve Sülüklü Çeşme’nin; rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları yapılacak.

