Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yabancı uyrukluların, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi.

