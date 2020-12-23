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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 82 kişi yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.12.2020 11:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları 50 ayrı uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli yakalandı adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 1’i tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 14.12.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında yapılan 50 ayrı çalışmada 82 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 82 kişi yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada yaptıkları 50 ayrı uyuşturucu operasyonunda 82 şüpheli yakalandı adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 1’i tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 14.12.2020 - 20.12.2020 tarihleri arasında yapılan 50 ayrı çalışmada 82 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevkedilen 1 şüpheli şahıs tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 89 gram esrar, 105 gram bonzai, bin 908 adet ecza hap, 36 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 1 kök Hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 82 kişi yakalandı

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