YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

02.02.2021 02:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova Mahallesi İskele mevkisinde kiralanan çiftlik evinde uyuşturucu imal edildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda uyuşturucu imal eden B.L.B, M.Ş.Ö. ve B.K'yı suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada 4 kilo 800 gram uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:08
Öğle
13:27
İkindi
16:11
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Alp Eczanesi
Merkez
Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Edremit Belediyesi’nden çocuklara deney saatleri

Edremit Belediyesi’nden çocuklara deney saatleri

Balıkesir Büyükşehir deniz suyunu içme suyuna dönüştürüyor

Balıkesir Büyükşehir deniz suyunu içme suyuna dönüştürüyor

Gömeç Belediyesi’nden esnafa “pandemi” desteği

Gömeç Belediyesi’nden esnafa “pandemi” desteği

Erdek’te Lodos etkili oluyor

Erdek’te Lodos etkili oluyor

Kazdağları "Keşif Yolcuları"nı ağırladı

Kazdağları "Keşif Yolcuları"nı ağırladı

Balıkesir’de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.