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Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.02.2020 00:32 | Son Güncelleme

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 8 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Belirlenen adreslere narkotik köpeği "Baht"ın da desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Aramalarda, 5 gram bonzai, 6 gram esrar, 2 gram metamfetamin ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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