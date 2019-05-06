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Balıkesirspor'un 6 puanı silindi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 06.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’un 6 puanı silindi. FIFA tarafından verilen 6 puan silme cezası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulandı.

Balıkesirspor'un 6 puanı silindi

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Balıkesirspor'un 2014-2015 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'deki kadrosunda yer alan Nuno Andre Coelho'nun alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası geldi.

Ligin bitimine 2 hafta kala kulübün Nuno Andre Coelho'ya olan yaklaşık 5 milyon lira borcunun tanınan zaman dilimi içinde ödenmemesi üzerine, FIFA'nın verdiği puan silme cezası Türk Futbol Federasyonu tarafından uygulandı.

Öte yandan puan silme cezasının yanı sıra gelecek iki dönem transfer yasağının da yakın zamanda kulübe tebliğ edileceği öğrenildi.

Ligin 32. haftası itibarıyla 40 puana sahip olan Balıkesirspor Baltok'un puanı 34'e düşerken, puan cetvelinde ise 13. sıraya gerildi. Balıkesirspor Baltok, 9 Mayıs Perşembe günü olağanüstü kongresini gerçekleştirecek. Kulüp başkanlığı için ise henüz bir isim öne çıkmadı. Kulüp, söz konusu ödemeleri yaparak transfer yasağını temmuz ayında kaldırtmayı planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesirspor Nuno Andre Coelho fifa

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