Balıkesirspor’dan Glumac için veda paylaşımı

Balıkesirspor Kulübü sosyal medya hesabından Tomislav Glumac'ın ayrılmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Balıkesirspor Kulübü forması ile 5 sezon boyunca mücadele eden futbolcumuz Tomislav Glumac 25 Aralık
2019 tarihi itibariyle şahsi kararı ile sözleşmesini feshetmiştir. Değerli formamızı her zaman kazanma azmi ve başarısı için terleten, maddî, manevî büyük fedakârlıklar gösteren, kendi evim dediği Balıkesirspor camiasına büyük emek sarf eden futbolcumuza bundan sonraki futbol hayatında başarılar, aile fertleri ile birlikte ömür boyu sağlık, mutluluklar dileriz. Profesyonel sporcu duruşu ile herkesin gönlünü kazanan Tomislav Glumac kardeşimize Balıkesirspor Futbol Kulübü kapılarının ardına kadar her zaman açık olduğunu belirtmek isteriz."
(İHA)
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