Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde kutlanan ve bu yıl 15 Ocak'ta yapılması planlanan Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve Bocuk Gecesi Komitesince yapılan yazılı açıklamada, köyde vakaların hızla arttığı belirtildi.

Köy halkının ve misafirlerin sağlığı dikkate alınarak Bocuk Gecesi'nin ileri bir tarih ertelendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köyümüz Çamlıca'da, pandemi sürecinin başlangıcından bu yana, en yoğun Kovid-19 pozitif vaka ve temaslı vaka sayısı ile karşı karşıya kalınmıştır. Köyümüzde ve etkileşim bölgesinde artan vakalardan dolayı, köyde yaşayanlar ve gelecek olan misafirlerimiz adına, sağlık açısından riskli bir ortam oluşmuştur.

Köy halkımızın düşünceleri de dikkate alınarak, Çamlıca Köyü Muhtarlığı yönetimi ve Bocuk Gecesi Komitesi ortak kararıyla, 15 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan Bocuk Gecesi'nin, daha risksiz, ileri bir tarihe ertelendiğini sayın kamuoyuna üzülerek bildiririz. Değişen koşullara göre, etkinliğimizin yeni tarihi tarafımızca belirlendiğinde, siz kamuoyu ile paylaşılacaktır."

-Bocuk Gecesi'nde neler yapılıyor?

Kışın en soğuk gecesinde kutlanan "Bocuk Gecesi"nde her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını "Bocuk geliyor" diyerek korkutuyor.

"Bocuk" olarak varlığın beyazlar içinde ve insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısının" kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

"Bocuk Gecesi"nin, kış mevsimindeki en soğuk gecenin simgesi olduğu ve bu gece suya atılan tahtanın sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılıyor.

