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Balkan Şampiyonası’ndan bir gümüş bir bronz madalya

21.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda Kayserili sporcular bir gümüş bir de bronz maralda kazandı.İstanbul’da yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporculardan Cihat Ulus 3 bin metrede ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

İstanbul’da yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda Kayserili sporcular bir gümüş bir de bronz maralda kazandı.
İstanbul’da yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporculardan Cihat Ulus 3 bin metrede ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada yarışan diğer sporcu Burcu Sutaban ise 3 bin metrede üçüncü olarak bronz madalya aldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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