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Balkon demirindeki parmak izinden yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 02.11.2020 17:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir evden 80 gram altın ve 2 bin 100 TL para çalan hırsız balkon demirine bıraktığı parmak izinden tespit edilerek, polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evden 80 gram altın ve 2 bin 100 TL para çalınması üzerine çalışma başlattı.

Balkon demirindeki parmak izinden yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesindeki bir evden 80 gram altın ve 2 bin 100 TL para çalan hırsız balkon demirine bıraktığı parmak izinden tespit edilerek, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evden 80 gram altın ve 2 bin 100 TL para çalınması üzerine çalışma başlattı. İkametin balkon demirinden elde edilen izlerin incelenmesi neticesi elde edilen parmak izinin O.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Şüpheli O.A. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. O.A. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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