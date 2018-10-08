SPOR

Ballon d'Or 2018 adayları açıklandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.10.2018 20:59 | Son Güncelleme

Tüm dünyanın merakla beklediği Ballon d'Or ödülü adayları açıklandı. France Football, 30 kişilik listeyi 5'er kişilik listeler halinde spor kamuoyu ile paylaştı.

İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen 30 oyuncu...

Ballon d'Or 2018 adayları açıklandı

1 / 30

HARRY KANE (TOTTENHAM)

HARRY KANE (TOTTENHAM)
2 / 30

SERGIO AGÜERO (MANCHESTER CITY)

SERGIO AGÜERO (MANCHESTER CITY)
3 / 30

IVAN RAKITIC (BARCELONA)

IVAN RAKITIC (BARCELONA)
4 / 30

N'GOLO KANTE (CHELSEA)

N'GOLO KANTE (CHELSEA)
5 / 30

SADIO MANE (LIVERPOOL)

SADIO MANE (LIVERPOOL)
6 / 30

GARETH BALE (REAL MADRID)

GARETH BALE (REAL MADRID)
7 / 30

ANTOINE GRIEZMANN (ATLETICO MADRID)

ANTOINE GRIEZMANN (ATLETICO MADRID)
8 / 30

KARIM BENZEMA (REAL MADRID)

KARIM BENZEMA (REAL MADRID)
9 / 30

CRISTIANO RONALDO (JUVENTUS)

CRISTIANO RONALDO (JUVENTUS)
10 / 30

KEVIN DE BRUYNE (MANCHESTER CITY)

KEVIN DE BRUYNE (MANCHESTER CITY)
11 / 30

JAN OBLAK (ATLETICO MADRID)

JAN OBLAK (ATLETICO MADRID)
12 / 30

EDINSON CAVANI (PSG)

EDINSON CAVANI (PSG)
13 / 30

MARIO MANDZUKIC (JUVENTUS)

MARIO MANDZUKIC (JUVENTUS)
14 / 30

MARCELO (REAL MADRID)

MARCELO (REAL MADRID)
15 / 30

THIBAUT COURTOIS (REAL MADRID)

THIBAUT COURTOIS (REAL MADRID)
16 / 30

EDEN HAZARD (CHELSEA)

EDEN HAZARD (CHELSEA)
17 / 30

ISCO (REAL MADRID)

ISCO (REAL MADRID)
18 / 30

HUGO LLORIS (TOTTENHAM)

HUGO LLORIS (TOTTENHAM)
19 / 30

KYLIAN MBAPPE (PSG)

KYLIAN MBAPPE (PSG)
20 / 30

LIONEL MESSI (BARCELONA)

LIONEL MESSI (BARCELONA)
21 / 30

ALISSON BECKER (LIVERPOOL)

ALISSON BECKER (LIVERPOOL)
22 / 30

LUIS SUAREZ (BARCELONA)

LUIS SUAREZ (BARCELONA)
23 / 30

MOHAMED SALAH (LIVERPOOL)

MOHAMED SALAH (LIVERPOOL)
24 / 30

NEYMAR (PSG)

NEYMAR (PSG)
25 / 30

RAPHAEL VARANE (REAL MADRID)

RAPHAEL VARANE (REAL MADRID)
26 / 30

ROBERTO FIRMINO (LIVERPOOL)

ROBERTO FIRMINO (LIVERPOOL)
27 / 30

SERGIO RAMOS (REAL MADRID)

SERGIO RAMOS (REAL MADRID)
28 / 30

PAUL POGBA (MANCHESTER UNITED)

PAUL POGBA (MANCHESTER UNITED)
29 / 30

LUKA MODRIC (REAL MADRID)

LUKA MODRIC (REAL MADRID)
30 / 30

DIEGO GODIN (ATLETICO MADRID)

DIEGO GODIN (ATLETICO MADRID)
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ballon d'Or France Football

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