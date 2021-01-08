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Balören Köy yolu asfaltlandı

08.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyorBüyükşehir Belediyesi kent genelindeki ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy yollarının da kent merkezindeki gibi asfaltlayan ekipler, İzmit Balören Köyü merkezinde asfaltlama çalışması yaptı.
Köyler arası ve köy içi yollar, bölgede yaşayan vatandaşların sorunsuz ulaşımı için büyük önem taşıyor. Yol yenileme ve onarım çalışmaları ile ilçelerdeki yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köylerdeki yollarda da üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı, İzmit Balören köyü Muhtarının talebi üzerine köy içinden Gülbahçe-Kadriye köyü bağlantı yoluna çıkan 400 metrelik kısımda asfaltlama çalışması yapıldı.
Ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden İzmit Balören Köy Muhtarı Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan çalışma sebebiyle teşekkür etti.

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