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  4. BALTOK’ta imzalar atıldı

BALTOK’ta imzalar atıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Balıkesir Toplu Konut A.Ş., 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen "Yeni Karesi Konutları 510 Adet Konut ve Ticari Blok İnşaatının Tamamlama Yapım İşi" ihalesini alan Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzalandı.

BALTOK’ta imzalar atıldı

Balıkesir Toplu Konut A.Ş., 16 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen "Yeni Karesi Konutları 510 Adet Konut ve Ticari Blok İnşaatının Tamamlama Yapım İşi" ihalesini alan Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzalandı. 10 gün içerisinde bölgede çalışmalar başlayacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımıyla imzalanan sözleşme hakkında bilgi veren BALTOK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bahçavan, 16 Aralık’ta gerçekleştirilen ihaleye 7 firmanın girdiğini, 6’sının ise teklif verdiğini ifade ederek, "6 teklifin değerlendirilmesi neticesinde 74 milyon 900 bin TL teklifiyle açık ihaleyi kazanan Çevre Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile bugün itibarıyla sözleşmemizi yaptık. Bir hafta içerisinde firmaya yer teslimini yapacağız, 10 gün içerisinde çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlayacak" dedi.

’Bekleyenlere hayırlı olsun’
İhaleyi alan firmanın referanslarının da iyi olduğunu kaydeden Ramazan Bahçavan, "Önümüzde 12 aylık bir termin süresi var. Bu zaman zarfında firma işi bitirecek. Kendileri, finansman noktasında bir sıkıntıları olmadığını söyleyerek işi daha öncede bitirebileceklerini söylediler. Bu konunun sonuçlanmasını bekleyen vatandaşlarımıza ve Balıkesirimize hayırlı olsun. İnşallah ondan sonrada E ve F bloklar dediğimiz 600 konutluk yerlerin müjdesini de önümüzdeki günlerde vereceğiz" açıklamasında bulundu.

BALTOK’ta imzalar atıldı

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