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Balya makinesinden çıkan yangın araziyi küle çevirdi

EDİRNE HABERLERİ  | 30.06.2020 15:43 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde saman balyası makinesinde çıkan yangın araziye yayıldı, 10 dönümün üzerinde arazi zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında buğday ekili bir tarlada balyalama işlemi yapan yapan makine bir anda alev aldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde saman balyası makinesinde çıkan yangın araziye yayıldı, 10 dönümün üzerinde arazi zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında buğday ekili bir tarlada balyalama işlemi yapan yapan makine bir anda alev aldı. Makineden başlayan yangın çok kısa bir süre için tarlanın büyük bir bölümünü kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Beğendik Beldesi, Keşan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait araçlar ile jandarma ekipleri bölgeye geldi.
Ekipler yangının diğer arazilere ve hemen yanında bulunan makilik alana sıçramaması için alevlerle mücadele ederken, çiftçiler de o sırada traktörleriyle bölgeye yakın olan samanları yangından uzaklaştırmaya çalıştı.
Yangın söndürme çalışmalarına Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek de katıldı. Yangına müdahale eden ekiplere yardım eden Örnek, yangın kontrol altına alınıncaya kadar bölgeden ayrılmadı.
İtfaiye erlerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangının ardından 10 dönümlük arazi zarar gördü.

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