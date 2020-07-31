Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiraladı!

Bandırmaspor, Galatasaray alt yapısından ayrılan Gökay Güney ve Ferhan Evren ile anlaştığını açıkladı.

İşte Bandırmaspor'dan yapılan açıklama

"Gökay Güney ve Ferhan Evren Bandırmaspor'umuzda!

Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır."

