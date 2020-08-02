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Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 02.08.2020 22:54 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada 29 yaşındaki Mehmet Yiğit'i 1+1 opsiyonlu olarak kadrolarına kattıklarını söyledi.

Göçmez, önümüzdeki günlerde 1 kaleci,1 ön libero ve 1 santrfor alıp transferi kapatacaklarını belirtti.
Öte yandan Bandırmaspor 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde sosyal tesislerde yaptı.

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